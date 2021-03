Regresan burócratas a trabajar con miedo de contagiarse

ZACATECAS.- Las preocupaciones de trabajadores del Gobierno del Estado que regresaron a labores son contagiarse de Covid-19 y que nadie pueda cuidar a sus hijos, mientras ellos laboran.

Este lunes regresaron a laborar casi seis mil de 11 mil trabajadores del gobierno estatal, la mayoría de ellos en Ciudad Administrativa.

Un empleado de Atención Directa de manera anónima dijo a Imagen que “mi principal miedo es contagiarme”.

“Va haber mucha más gente y la mayoría de los que vamos a asistir somos los que no estamos vacunados, a algunas personas quizá ya les haya dado (Covid-19), pero a los que no, corren un riesgo terrible en las oficinas,” manifestó.

Entre los trabajadores que regresaron a labores también hay madres de familia con hijos menores de 12 años; siendo para ellas una de las principales preocupaciones no tener quién cuide a los menores, ya que se están en casa recibiendo clases virtuales porque las escuelas continúan cerradas.

Una trabajadora administrativa expuso: “como mamá está bien complicado, no tenemos donde dejar a los niños, sí hay guardería, pero mientras las escuelas no estén abiertas es complicado, sabes que muchos niños están en las escuelas públicas y los horarios no coinciden (con los del trabajo)”.

Medidas sanitarias

Para ingresar a Ciudad Administrativa hay dos accesos: uno peatonal al que se llega rodeando el edificio de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y otro vehicular, cercano a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Para quienes acceden por el ingreso peatonal, tienen que pasar por un filtro sanitizante, en donde está colocado un lavado de manos y un túnel automatizado que rocía una solución desinfectante.

Sin embargo, no existe ninguna persona que verifique que quienes ingresan se laven las manos y mucho menos alguien que tome la temperatura corporal y aplique gel alcoholado.