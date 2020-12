Registran casos de reinfección de Covid-19 en Zacatecas

ZACATECAS.- En un evento público, en el que se reconoció al personal de salud, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) aseguró que existe personal médico reinfectado de Covid-19.

La declaración fue hecha el 11 de octubre durante la entrega de reconocimientos por años de servicios.

“Por febrero comenzará allegar la vacuna… hay algunos que ya pasaron por este problema, porque hemos tenido algunos casos de reinfección”, dijo.

Arnulfo Joel Correa Chacón, infectólogo especialista, declaró que se ha observado que la sintomatología es más severa con respecto al cuadro inicial.

Refirió que a pesar de tener un acumulado de 19 mil 643 casos positivos, son pocos los reinfectados, pero no se tiene los suficientes elementos claros y científicos para sustentarlo.

“Debe haber un paciente con un cuadro clínico y una prueba de PCR positiva, a él se le hace una secuencia del virus… a nuestro nivel no tenemos manera” explicó.

Precisó que apenas se están registrando los picos más altos de Covid-19.

Insiste en aplicar la Ley Cubrebocas

El infectólogo comentó que sí hay una disminución en el número de casos positivos y muertes por el virus por la activación del semáforo rojo.

Pero consideró que las reglas no se han aplicado, ya que no ha habido una sola detención a personas por no traer el cubrebocas.

Advirtió de un rebrote por la naturalidad de la epidemia, sumado al poco caso que hace la gente para no reunirse en familia, por lo que los hospitales si están a punto del colapso.