Registra la Seduzac 31 mil preinscripciones

Personal de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), instaló una mesa de atención a padres de familia en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) para que el proceso de preinscripciones no se afecte por la toma de las oficinas centrales por parte de docentes inconformes por la falta de pagos del Issstezac.

Perla Velazco, subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Seduzac, señaló que pese a este contratiempo, se brindó la atención y los resultados han sido favorables e informó que el pasado 4 de febrero, se preinscribieron 31 mil 600 alumnos, cifra récord a comparación de años anteriores en los que se alcanzó los 25 mil registros durante el primer día.

Explicó que la meta es que, al 17 de febrero, se preinscriban 81 mil alumnos, o que por lo menos la cobertura sea del 95%, por lo cual solicita a los padres de familia, cumplir con este requisito de manera puntual y con ello evitar “tropiezos”, en el arranque del nuevo ciclo escolar.

Mencionó que para agilizar y facilitar este proceso, se instalaron 12 mesas de atención en las direcciones regionales, “hay gran actividad no sólo aquí, recabando todo tipo de incidencias que comenzarán a resolverse la próxima semana”.

Asimismo, dio a conocer que el no encontrar lugar en la escuela de su preferencia, sigue siendo la incidencia más recurrente, recordó que dicha situación no siempre está en manos de las autoridades educativas resolverla ya que se tiene un número finito de grupos en las escuelas “pero eso no quiere decir que cuando tengamos la posibilidad de ampliar grupos en alguna escuela, no se realice”.

Perla Velazco dijo que otro de los incidentes frecuentes es que los padres de familia por nerviosismo capturan mal la información del alumno como en el caso de la CURP, pero en términos generales este proceso se desarrolla sin contratiempos.