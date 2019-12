Rechazan propuesta de Luévano sobre el Estado laico

ZACATECAS.- Con un rechazo unánime fue recibida la propuesta de la senadora, Soledad Luévano de modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con la que sólo demuestra su incongruencia ideológica, así como su ignorancia histórica y constitucional, consideraron la activista Mara Muñoz y el historiador Marco Antonio Flores Zavala.

Ni siquiera los militantes de Morena respaldaron la propuesta. Fue el caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que ese tema ya se resolvió hace más de 150 años, mientras que la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, dijo que la propuesta nació muerta.

Una ingenuidad política, fue como describió Marco Antonio Flores Zavala historiador, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la iniciativa de reforma de Luévano Cantú.

Consideró que esta iniciativa representa un retroceso político, además de que, la senadora no tiene idea de los principios constitucionales del Estado laico.

Es lamentable, dijo, que siendo representante de un partido de izquierda haga ese tipo de propuestas de manera simple e irresponsable.

Con ello queda claro que no comprende, ni percibe los alcances que esta propuesta representa para México, explicó el académico.

Flores Zavala dijo que la iniciativa propone cambios a la ley en materia de acceso a medios de comunicación, por lo que todo se movería con base a un monopolio estatal y las asociaciones religiosas serían absorbidas por el erario público.

La propuesta, aseguró, en nada abona al país y es solo resultado de una ignorancia histórica y constitucional.

Para la activista Mara Muñoz, sorprende que una senadora de Morena, que se dice de un partido de izquierda cuyo fundamento es el respeto a la democracia, a la libertad de cultos y al Estado laico, haya presentado una iniciativa de este tipo.

Consideró que esto es sumamente preocupante, pues de ser tomada en cuenta sería en vano la lucha de los distintos grupos sociales, por lo que confió en que la senadora no tenga respaldo.

Explicó que México es uno de los pocos países en el mundo con un Estado laico y en ese sentido todas las personas que creen en los derechos humanos defienden su respeto.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió, “con mucho respeto”, a la senadora zacatecana Soledad Luévano, no tocar el tema de la separación Iglesia-Estado, pues esto quedó resuelto hace más de 150 años.

“En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse”, dijo el presidente en su conferencia mañanera.

López Obrador consideró que la ley no debe ser modificada, pues en su momento el tema provocó confrontación.

“Eso motivó hasta una invasión extranjera. Entonces, no nos metamos en ese campo, en este terreno”, sugirió.

Agregó que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico tal como lo establece actualmente la Constitución, la cual garantiza la libertad religiosa.

“A veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligoso. No, es garantizar las libertades de creyentes y de no creyentes, nada más que no hay que relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado”, agregó.