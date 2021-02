Provocados, nueve de cada 10 incendios

ZACATECAS.- El 90% de los incendios son provocados por el hombre; en el 70% de los casos se afecta la zona agrícola temporal, el 28% zonas serranas y carreteras; mientras que el 2% de los incendios afectan zonas forestales.

Antonio Caldera Alaníz, director de Protección Civil Estatal (PC), informó que en 2020 afectaron 5 mil 878 hectáreas agrícolas de 36 municipios del estado.

Además, el funcionario informó que, en lo que va de la temporada de estiaje, se han presentado 500 incendios en el territorio, mientras que en la pasada se cuantificaron 608, lo que representa un “aumento considerable”.

Tan solo en semanas pasadas se presentaron varios incendios en diferentes puntos de la Capital como en los cerros de La Bufa y de Las Bolsas; mientras que otro más se presentó en el Teúl de González Ortega, en el que resultaron afectadas 120 hectáreas, mientras que la zona arqueológica logró salir sin daños, y solo se incendió una bodega de herramientas.

Caldera Alaníz informó que tiene un sistema de monitoreo continuo en donde se han detectado 55 puntos de calor en 40 municipios del estado, esto como “manera de prevención”.

El director de PC explicó que avisa al municipio y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para advertirles de los siniestros.

El comandante informó que los incendios suelen presentarse en lugares como la Sierra de Morones al sur del estado; en Monte Escobedo; Chalchihuites; Jiménez del Teúl y Mazapil.

También tienen registros en la región serrana como Concepción del Oro, Villa de Cos, Río Grande y Sombrerete.

Finalmente, autoridades de PC pidieron a la ciudadanía no arrojar cigarrillos o cerillos a la maleza; en caso de hacer una quema controlada solicitaron avisar a Secampo o a Conafor para que el incendio no se salga de control y no se consuman otros predios.

También pidieron no arrojar botellas de vidrio para evitar que el efecto lupa provoque incendios.