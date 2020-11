Precandidatos cierran filas contra Monreal

ZACATECAS.- El Senador José Narro Céspedes, el político Luis Medina Lizalde y el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro consideran que la convocatoria de Morena para elegir al candidato a la gubernatura en el 2021 “está acorde a los estatutos del partido”.

Luis Medina Lizalde dijo estar “complacido” con los términos de la convocatoria.

En este tenor, el político aseguró que se registrará como aspirante a la gubernatura el próximo 5 de diciembre y consideró que tiene el perfil y la experiencia para contender a la gubernatura de Zacatecas.

En cuanto a David Monreal, consideró que la Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de determinar si podrá ser aspirante a la gubernatura o no.

Por su parte, el senador José Narro Céspedes aseguró que también se inscribirá para la gubernatura.

Además, al igual que Medina Lizalde, consideró que la convocatoria esta “ceñida a los estatutos del partido”.

No obstante, el senador arremetió en contra de David Monreal y sus intenciones de ser candidato a gobernador, ya que no demuestra congruencia con los principios del partido, como la transparencia y rendición de cuentas.

Consideró que David Monreal utilizó los programas de la federación como “táctica política”, basado en “viejas prácticas” relacionadas a la corrupción e impunidad, actos que la Cuarta Transformación busca terminar.

Por su parte el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro manifestó ampliamente su intención de contender a la gubernatura, ya que, dijo, cumple con los requisitos planteados en la convocatoria.

“Están las reglas, el proceso claro y preciso de quienes pueden inscribirse; la Comisión Nacional de Elecciones elegirá los perfiles de acuerdo a los principios básicos de la 4T: no mentir, no traicionar y no robar”, dijo el alcalde.