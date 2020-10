Por problema interno de Morena no se ha firmado coalición con PT

ZACATECAS.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre fue nombrada coordinadora Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo (PT), por lo que realizará las estrategias para acudir a los municipios del estado y confirmar los militantes que tiene el PT.

Bañuelos de la Torre agradeció a las autoridades del PT “la confianza” de nombrarla coordinadora Estatal de Afiliación; además recalcó el interés del partido en participar en la denominada Cuarta Transformación (4T).

Recordó que, al igual que Zacatecas, 15 estados de la República tendrán elecciones para gobernador; por esta razón, se trabajará en la estrategia para las elecciones del 2021.

No descarta coaliciones

En este sentido, la senadora no descartó la coalición con partidos como Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Mencionó que incluso se pueden aliar con partidos estatales registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

No obstante, reconoció que debido a “los problemas internos de Morena”, no se ha podido entablar una propuesta seria. La razón es que no se tiene un líder nacional y en el estado el partido “esta dividido”.

A pesar de que aún no son los tiempos electorales, la senadora manifestó su interés en ser la candidata a gobernadora por parte del PT.

Al respecto, comentó que se planteará esta propuesta a los lideres de los partidos que posiblemente vayan en coalición con el PT.

Al ser cuestionada si considera a David Monreal como enemigo, la senadora aseguró que el PT “no tiene enemigos”.

Dijo ver en él cualidades, igual que en el resto de los actores políticos que ya han manifestado sus intenciones de ser los próximos candidatos a la gubernatura de Zacatecas.

“A la fecha se vive una situación interna desgastante en Morena, no se sabe quien presidirá el partido a nivel nacional y no se ha firmado un convenio de coalición”, destacó.

La senadora aseguró que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ha instruido a los dirigentes en la voluntad “de caminar juntos para consolidación de la 4T”.