Por Covid-19, el SUTSEMOP se queda sin comité

ZACATECAS.- Debido a que siete de los 18 integrantes del comité del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) enfermaron de Covid-19 y dos de ellos murieron, incluido el secretario general Miguel Toribio Bañuelos; el cargo quedará vacío.

A la lista de contagiados se suman aquellos que son considerados población vulnerable y que están aislados en casa.

De acuerdo con los estatutos, la elección del nuevo responsable del sindicato debe pasar por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y el voto de los 18 miembros.

Pero debido a la pandemia, esto se debe realizar con previa cita.

Después de la aceptación, deberían convocar al comité para que voten por el responsable, mediante el secretario de Organización, Francisco Carrillo Meza, quien falleció de Covid-19.

Por dichos motivos han decidido esperar que transcurra el mes de campañas, para que sea el nuevo comité electo quien asuma la dirigencia del SUTSEMOP.

Luego de qué el colegió electoral rechazara el registro de la planilla magenta, encabezada por Azucena Acevedo Villarreal, ésta acusó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de haber metido las manos en el proceso de aprobación.

También dijo que están involucrados los miembros del actual comité del SUTSEMOP que encabezara el fallecido Miguel Ángel Toribio.

Fue este martes cuando la aspirante interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEZ) por difamación en contra de colegio electoral y su titular Verónica Varela Flores.

Expresó que hasta el lunes esperaron después de las 23:00 horas para que les fuera entregado el documento de revisión de 25 hojas, pero los trabajadores del lugar abandonaron la edición desde antes.

“Todavía no me pueden decir que no tengo el registro”, declaró.