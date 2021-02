Por aclarar $67 mil millones en el Gobierno Federal y mil en Zacatecas: ASF

ZACATECAS.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró múltiples irregularidades en cuatro de los programas denominados prioritarios del Gobierno Federal y cuyas observaciones, en poder de Imagen, dan cuenta de la falta de transparencia, efectividad y seguimiento de los recursos que se han registrado durante su aplicación; a nivel estatal, el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el programa FONE deberán aclarar las observaciones realizadas por la ASF.

Crédito Ganadero a la Palabra

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se indicó que el principal problema del sector agropecuario en México es la dependencia alimentaria; principal motivación para iniciar la aplicación del programa denominado Crédito Ganadero a la Palabra; sin embargo, tras la evaluación de su primer año de operaciones, los resultados fueron tan magros que se decidió cancelarlo.

En dicho programa, operado por la Coordinación General Ganadería de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sader), se registran más de 32 millones de pesos que no han sido aclarados por inconsistencias, tales como la falta de documentación comprobatoria de la entrega de apoyos por conducto de los Agentes Técnicos.

“Las deficiencias señaladas en el diagnóstico y diseño del programa, aunado al recorte presupuestal por el cual se ejerció el 24.5% (979,837.2 mdp) de los 4,000,000.0 mdp originalmente autorizados para la implementación del programa, tuvieron como resultado una operación desarticulada que impidió avanzar en el cumplimiento del objetivo del programa”, señala textualmente la ASF.

Los resultados fueron tan magros que de un objetivo de respaldar a 554,164 Unidades de Producción Pecuaria, apenas se alcanzó un total de 13,045 en el primer año, lo que representa el 2.4% de la población objetivo.

Muere a 12 meses del inicio de su aplicación

La mala aplicación del programa provocó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la SHCP, se determinara la eliminación del Programa Presupuestario U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, remarcando que estos recursos serían reorientados.

Pese a la desaparición del programa, la Auditoría Superior establece que esto no eximirá a los responsables de su operación en 2019, único año en el que se aplicó el programa, de rendir cuentas, subsanar y acreditar la información del ejercicio de los recursos de ese año.

Y emitió cuatro recomendaciones al desempeño, de las cuales tres son correctivas para solventar hallazgos.

Jóvenes Construyendo el Futuro

La Auditoría Superior también encontró irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya finalidad es permitir terminar con la falta de oportunidades a los egresados y brindarles un primer empleo.

La ASF dictaminó un monto pendiente por aclarar de 59.9 millones de pesos, de los cuales 6.9 millones de pesos son por el pago a 736 becarios mayores de 29 años (en México se reconoce como una persona como joven solo hasta los 29 años).

Asimismo, se observaron otros 9.5 millones de pesos por incluir a 457 beneficiarios que se encontraron matriculados en 18 instituciones de educación superior privadas de las que no se tiene evidencia de la suscripción de algún convenio celebrado con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, por lo que los pagos no fueron procedentes.

Además, se detectaron irregularidades por un monto de 43.5 millones de pesos por contemplar a 7 mil 523 beneficiarios en este y otros programa; es decir, que fueron favorecidos por dos programas, simultáneamente, lo cual no está permitido.

Tren Maya

Respecto a este proyecto, se detectaron 135. 3 millones de pesos por aclarar por causales como exceso de horas pagadas, duplicidad de pagos, sobreprecio de servicios y materiales.

“Ni Fonatur ni FTM contaban con un modelo financiero y proyecto ejecutivo en el que se establecieran variables económicas o financieras, entre otras, a efecto de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el proyecto Tren Maya”, apuntó la ASF.

Sembrando Vida

En el programa Sembrando Vida se identificaron mil 832 millones de pesos en los que se identificaron anomalías por pagos mensuales superiores a los estipulados, pagos a personas que no cumplían con los requisitos, adquisidores materiales inexistentes.

La dependencia tampoco entregó 66 millones 631 mil 600 pesos por 1,407 apoyos a 6,373 beneficiarios sin justificar la razón; los recursos fueron reportados como reintegrados sin que se “acreditara que se encuentran depositados en dichas cuentas, o bien, que se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación”, expone la auditoría.

Inconsistencias en Zacatecas

En cuanto a las observaciones que se le hicieron al Gobierno del Estado en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, en el tercer informe de la ASF, se da cuenta de la vigencia de tres solicitudes de aclaración.

La primera es para que el gobierno estatal aclare 463. 2 millones de pesos por concepto de falta de información que acredite y/o compruebe el gasto incurrido en el rubro de servicios personales.

La segunda atañe a la Universidad Autónoma de Zacatecas para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 167 millones 735 mil pesos por concepto de falta de información que acredite y/o compruebe el gasto incurrido en el rubro de servicios personales.

Y la tercera corresponde también al Gobierno del Estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 48 millones 370 mil por concepto de inconsistencias identificadas en el pago de las nóminas con cargo a las participaciones federales, consistentes en pagos fuera de tabulador, personal no localizado en plantillas, percepciones no identificadas en catálogo y categorías de puestos no consideradas en el catálogo de categorías y puestos.

También se solicitó solventar información relacionada al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (FONE) por el pago a 184 empleados que no realizaron funciones destinadas a la educación básica y normal, así como a dos empleados comisionados a la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Zacatecas.

Un largo camino

Tras la entrega de los informes individuales de la auditoría a la Cámara de Diputados, esta deberá enviar los mismos a los Entes Fiscalizables para su conocimiento y atención.

Tras recibir el informe individual los Entes Fiscalizables tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar la información y realizar las consideraciones que estimen pertinentes.

La ASF deberá entonces pronunciarse sobre las respuestas emitidas en un lapso de 120 días hábiles.