Por las nubes el precio del gas LP

ZACATECAS.- El precio por rellenar un cilindro de gas lp de 30 kilogramos en Zacatecas es de aproximadamente 700 pesos, cuando aún el mes anterior se pagaba 630 pesos por una cantidad similar.

El aumento del precio del gas, causó sorpresa a las y los zacatecanos que consideraron un incremento elevado, ya que el gas es necesario para tareas diarias como preparar alimentos.

Andrea Villegas Ortega, dijo que el martes de la semana anterior rellenó su cilindro “y me salió en 700 pesos con 72 centavos”, precio que le causó mucho impacto pues el mes anterior había pagado 630 pesos.

Dijo también que hasta el año anterior los 30 litros de gas lp no pasaban de los 580 pesos, incluso señaló que en 2019 llegó a pagar hasta 430 pesos por esa cantidad.

Villegas Ortega también dijo que ahora el cilindro de 30 litros le rinde menos “de 4 meses para acá me dura un mes un cilindro, hace dos años me duraba dos meses, el año pasado aún me duraba un mes y medio”.

Explicó que el gas lp lo usa principalmente para calentar el boiler, cocinar y para preparar postres que vende, pero estos únicamente los prepara dos veces por semana.

El aumento en el precio, dijo, impacta en la economía familiar, ya que es un gasto extra que cae de sorpresa para muchas personas.

Ana Hernández, señaló que únicamente utiliza el gas para cocinar, por lo que rellena su cilindro cada 4 o 5 meses, la última vez que compró, coincidió, estaba en menos de 580 pesos.

Por lo que para su sorpresa, dijo, este viernes:

“llamé al gas para que viniera y casi me voy para atrás cuando le pagué, fueron 695 pesos”.

En el caso de un cilindro de gas, el precio por kilo pasó de 14.99 en 2019 hasta un tope de 23.57 en 2021.

Tan solo en el 2020 el aumento estimado rondó el 24%.