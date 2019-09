Pide obispo debatir y no esparcir odio en redes sociales

ZACATECAS.-El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, llamó a las personas que manifiestan odio y ofensas en redes sociales a generar un debate argumentado en el tema del aborto, esto luego de la marcha suscitada el pasado sábado por parte de diversos colectivos feministas y mujeres que salieron a exigir la legalización de la interrupción del embarazo.

El líder religioso comentó que lo ideal era generar un debate con argumentos y alejarse del odio, ya que lo único que se obtenía era un ambiente violento, además de aseverar que los puntos en pro de la legalización del aborto no le parecían fuertes.

“Creo que hay que buscar argumentos, lo más elemental es buscar el respeto a las personas y eso lo único que hace es crear un ambiente de violencia. No estoy de acuerdo con eso, yo diría que es un tema debate, hay que debatir pero hay que poner argumentos y hasta ahorita los argumentos que yo veo a favor del aborto legal, no me parecen sólidos”, aseguró.

Comentó que la iglesia sí tenía argumentos para defender la no legalización, ya que era cuestión de “sentido común” porque “el aborto es matar a un ser humano”, a lo que dijo que “eso no es religioso, eso es científico”.

Asimismo, explicó que la relación que hicieron los colectivos feministas entre el Estado y la iglesia le parecía un punto de partida falso, ya que no había interferencia alguna en las decisiones tomadas por el gobierno.

“Nada qué ver Estado e iglesia aquí, simplemente es un asunto humano, y es la gente que está en la iglesia, la gente que está en el gobernando, por eso la argumentación no es religiosa, es de humanos, ahí no hay que dividir ni confundir, el aborto no es cuestión de la iglesia, es de humanidad”, dijo.

Finalmente, declaró que la vida empezaba desde la concepción y que bajo ninguna circunstancia era aceptable el aborto, esto al ser cuestionado en los casos de violación.