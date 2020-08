Personal médico presenta agotamiento físico y emocional, el síndrome de Burnout

ZACATECAS.- Además de que están expuestos a contraer coronavirus, el personal médico que se encuentra en la línea de batalla ha comenzado a sucumbir al Síndrome de Burnout.

Quienes lo padecen manifiestan síntomas de agotamiento físico y emocional, fatiga e incluso depresión.

En este sentido Jesús López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), informó que, en la UNEME Covid laboran 41 médicos, 14 especialistas y 27 médicos generales, así como 148 enfermeros.

Detalló que, el personal se divide en cinco turnos, entre estos, el matutino, vespertino, guardia nocturna A y B y la especial los sábados por la noche.

Mencionó que, en promedio hay ocho médicos por turno y cada uno atiende seis pacientes de terapia.

“El hecho de estar todos los días cuando ven que las cosas no van bien y se va deteriorando la persona y que muere también el ánimo baja”, explicó.

Señaló que, muchos de ellos han renunciado en el ánimo de preservar su salud y la de su familia.

Agregó que, si bien el personal de salud tiene necesidad de trabajar hay quienes una vez que conocen la mécanica, deciden no continuar por el alto nivel de estrés.

Por ello, la contratación de personal es una dinámica continua.

Asimismo, debido al agotamiento físico y emocional del personal médico fue necesario reactivar las áreas de psicología en el antiguo Ceredi que ahí se ubicaba.

Lo anterior con el objetivo de atenderá no sólo el aspecto psicológico sino también nutricional.

“La jornada por el tipo de traje que traes no te permite quitartelo, no puedes tomar líquidos por que no puedes ir al baño es algo muy complicado”, señaló.