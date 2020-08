Permanecerán elementos de la DPSV en Bracho

ZACATECAS.- Personal de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV) aún permanece situado en Bracho, para evitar que las personas se aglomeren en el lugar.

Elementos de la DPSV informaron que durante la mañana y tarde del sábado hubo poca afluencia, cerca de 50 devotos acudieron y al no poder ingresar en sus vehículos, entraron a pie.

En lo que llevo desde la mañana he visto unas 30 o 50 personas, no son muchas pero si vienen a persignarse, es una tradición zacatecana pero los tiempos no están para ese tipo de celebraciones”, dijo un tránsito.