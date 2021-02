Partidos políticos no me usarán: Salomé Pereira

ZACATECAS.- Fernanda Salomé Pereira Trejo, primera mujer transexual en ser candidata a la gubernatura en Zacatecas, por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), dijo que no será una pieza de ajedrez para los partidos políticos en el proceso electoral del 6 de junio.

Reconoció que la política era algo que no le llamaba la atención, pues con anterioridad, los grupos LGBTTTI eran usados por los políticos con la promesa de que serían apoyados, pero solo sí ganaban la contienda para después dejarlos abajo.

Hizo mención al rechazo de los diputados de la 63 Legislatura para reconocer sus derechos, acción que para ella y la comunidad refleja la inexistencia de los mismos.

La aceptación para participar en la política en RSP no fue fácil, comentó, sino hasta que le aseguraron que habría apoyo por y para la comunidad, por lo que asumirían un papel en la política.

El respaldo de su familia fue de suma importancia, ya que fueron ellos quienes le han inculcado luchar por igualdad y el bien para todos.

En el proceso, detalló, se ha topado con malos comentarios y rechazo para que sea candidata a la gubernatura por el estado, pero es algo que no le impide seguir adelante.

“Yo, no me voy a detener por eso… no queda más que ir para adelante. Me siento una persona capaz, con el conocimiento para asumir este cargo”, expresó.