Pago del predial ocasiona largas filas en la capital

ZACATECAS.- A pesar de que este año se han brindado una diversidad de opciones para pagar el predial en la capital, muchos habitantes prefirieron cumplir con esta obligación directamente en las oficinas de la Presidencia Municipal y en los diversos módulos de recaudación.

Lo que ha ocasionado filas largas y tiempos de espera superior a la media hora o la hora en el Mercado González Ortega.

Para algunos usuarios, como Marco Herrera, es mejor hacer el pago de manera presencial ya que no confía en métodos de pago diferentes a los tradicionales, y prefiere hacer fila aun cuando esto implique esperar más de una hora.

“Por lo regular año con año trato de pagar en el primer mes para aprovechar los descuentos, pero me gusta pagar en caja aunque no aguantó mucho tiempo parado, ando mal de la rodilla”, menciona el contribuyente.

Para Lorena Ramírez, tampoco es una opción realizar su pago de manera digital, y prefiere después de salir de trabajar acudir a las cajas de la presidencia municipal a cumplir con sus obligaciones como ciudadana.

“Prefiero pagar aquí para que me digan cuanto debo, porque me hago bolas con las aplicaciones y tengo desconfianza de que no se me refleje mi pago, así que mejor en persona aunque me tarde un poquito más”, comenta.