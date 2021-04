Pagará el Issstezac a jubilados en junio

ZACATECAS.- Junio es el mes tentativo para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) termine de pagar los más de 15 millones de pesos que desde 2020 adeuda a cuatro mil pensionados y jubilados.

Marco Vinicio Flores Guerrero, director de la institución, consideró que los pagos al instituto deben hacerse con dinero no con terrenos.

También reiteró la necesidad de una reforma de ley, pues consideró que la propuesta de la 63 Legislatura no es viable.

Calendario de pagos

Flores Guerrero informó que en mayo podría tenerse un calendario de pagos.

El adeudo pendiente equivale a 75 días de aguinaldo.

“No hay recurso suficiente que alcance” reiteró el director del Issstezac; pues la dependencia le adeuda a Gobierno del Estado y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 450 millones de pesos por devoluciones de cuotas.

“Estamos tronados… debemos un chorro”, declaró.

A esto, se suma la pérdida de más de 100 millones de pesos de 2020 y lo que va de 2021 en los negocios del organismo.

Pese a la difícil situación económica, les dijo a los jubilados y pensionados que hay la certeza de que se les va a pagar hasta el último peso.

“Por eso es importante ir a un proceso de reforma de ley”, expresó.

Flores Guerrero aseguró que la que plantean diputados de la 63 Legislatura no resuelve el problema actual del Issstezac, de lo contrario no habrá viabilidad.

Se ocupa dinero, no terrenos

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) entregó un terreno con valor de 503 millones de pesos, pero todavía deberán pagar 120 millones de pesos que corresponden a diciembre de 2019, todo el año 2020 y los cuatro meses transcurridos de 2021.

El adeudo total hasta hace unos días era de 748 millones de pesos.

No obstante, consideró que es necesario que se pague con dinero y no con terrenos, porque el Issstezac no puede cumplir con los compromisos de cada mes.