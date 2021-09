Padres de familia exigen medicinas para sus hijos con cáncer

ZACATECAS.- Padres de familia se manifestaron al exterior de la Secretaria del Bienestar del Gobierno Federal, para exigir que se les brinde los medicamentos para el tratamiento de cáncer que padecen menores de edad y que han dejado de recibir desde hace 2 años.

Personal de la dependencia salió a dialogar con los manifestantes, para aclararles que deben hacer la petición ante las autoridades de la Secretaria de Salud de Zacatecas; ya que en esta secretaria no se opera dicho programa de tratamiento medicinal.

Sin embargo, se recibirían sus peticiones para canalizarlas a las autoridades correspondientes; a lo que los padres de familia respondieron que deben tener empatía, pues solo buscan que sus hijos sobrevivan.

Son 44 familias las que atraviesan por esta situación, algunos de los padres de familia comentaron que ganan el salario mínimo; lo que no es suficiente para adquirir los medicamentos que requieren sus hijos, cuyos costos van desde los 3 mil, 15 mil, 30 mil, e incuso hasta los 200 mil pesos.

Lamentaron que varios menores contaban con el respaldo de Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc); sin embargo, se han agotado los recursos y donaciones que recibe la asociación altruista.

“Yo hice la lucha por no dejarlo morir, me quede en la calle, vendí mis tierras y todo para salvar la vida. En Aguascalientes, vi que se murió una niña porque no había un antibiótico, no les ponen su medicamento porque no hay”, dijo otro de los padres de familia.