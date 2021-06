Organizadores y SSZ establecen criterios para realización de las Morismas de Bracho

ZACATECAS.- Se reunieron organizadores de la Cofradía de Bracho, organizadores de dichas festividades en Guadalupe, Pánuco y Morelos con la Secretaría de Salud para revisar el tema de las Morismas.

De acuerdo con las autoridades de salud, se pretende disminuir los contagios en las próximas 4 semanas. Además, se espera continúe así hasta el mes de agosto en color verde en el semáforo epidemiológico.

En este sentido, se instaló una mesa de trabajo en la que participaron autoridades de salud, de los ayuntamientos de los municipios donde se realizan estas fiestas.

En ella se establecieron criterios para la realización o no de las mismas ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a la cual se dará seguimiento en próximas semanas.

Las cofradías también presentarán sus propuestas de restricciones, como número de asistentes, protocolos de salud entre otros.

Enrique Ramírez, quien forma parte de la organización de las Morismas de Bracho en Zacatecas, reiteró en que esta festividad se caracteriza por las representaciones, lo cual se complica por el uso de cubre bocas.

Una representación que cumpla con las normas

Informó que se tuvo una reunión con los integrantes del Estado Mayor, conformado por 70, de las cuales cerca de 55 estuvieron a favor de la suspensión de las festividades.

Por lo que se trabaja para no hacer una representación que no cumpla con las normas y medidas de seguridad correspondientes. Pues se tiene conciencia de la responsabilidad que implica el hacer o no dicho evento.

Por su parte José Zaldívar, secretario general del Ayuntamiento de Guadalupe, dijo que se tiene la intención de reducir el número de participantes.

Además se tiene la disponibilidad de cumplir con las restricciones que indiquen las autoridades sanitarias para llevar a cabo la representación.

Por otra parte Néstor Alfredo Pacheco Arroyo, director de Salud Pública, sugirió que existan comités en cada cofradía. Para que estos supervisen que todos sus elementos cuenten con gel anti bacterial y que porten su cubrebocas.

Solo participarán 600 personas

En esta ocasión se permitirá la participación a 600 personas de las 2 mil que regularmente participan. También se estará trabajando en el tema de los filtros sanitarios, y de las medidas preventivas para el contagio de Covid-19.

Fuensanta Casanova Luna, subdirectora de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, mencionó que no se quiere que la población se ponga en riesgo. Por lo que existe una preocupación en las actividades al aire libre por el uso de cubrebocas y sana distancia.

Gerardo Espinoza, secretario general del ayuntamiento de Zacatecas, dijo que ante una emergencia sanitaria se debe tomar este asunto con seriedad. Y serán las autoridades sanitarias quienes tengan el mando en este tipo de decisiones.