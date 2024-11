“Nunca vamos a traicionar a Zacatecas”: Claudia Sheinbaum

Foto: Cortesía.

ZACATECAS.- Durante la primera de dos jornadas que este fin de semana realiza en Zacatecas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que ella “nunca va a traicionar a Zacatecas.” Lo anterior fue mencionado durante la entrega del Programa de Apoyos al Campo, que tuvo lugar en el municipio de Calera.

La presidenta puntualizó que, junto al gobernador de la entidad, David Monreal, visitó Zacatecas para tratar diversos temas y coordinar estrategias con el fin de colaborar en la resolución de algunos de los principales problemas del estado.

“Vamos a seguir trabajando muy de cerca con el gobernador, pues no solo tenemos proyectos para el campo de Zacatecas, sino que nos reuniremos con su equipo de trabajo para planear mayor apoyo en la producción de agua, para que no falte, así como en la construcción de carreteras y otros temas que, después de esta reunión, estaremos informando a todos,” sentenció Sheinbaum.

Asimismo, enfatizó: “Nosotros no vamos a traicionar nunca; venimos de un movimiento social y no mentimos, no robamos, y nunca vamos a traicionar al pueblo de Zacatecas.”

Reforma Judicial

Sheinbaum Pardo mencionó uno a uno los programas de apoyo social que benefician a amplios sectores de la ciudadanía a nivel nacional y recordó que el 1 de junio de 2025, el pueblo de México votará para elegir a los integrantes del Poder Judicial: “Y los vamos a elegir entre todos y todas.”

“Continuar con la transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar, como en los casos de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes de preparatoria, el campo y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro,” agregó. En su discurso, también señaló: “En este segundo piso de la Cuarta Transformación vamos por más, como los apoyos a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, por lo que muchas ya pueden inscribirse y recibir beneficios, porque nosotras hacemos un trabajo que muchas veces no es reconocido.”

Más adelante, recordó que se dará beca a todos los niños y niñas que asistan a escuelas públicas, comenzando con las secundarias en 2025 y posteriormente en primarias y preescolar.

El tercer programa, “Salud Casa por Casa,” comenzará el próximo año. Enfermeras, enfermeros, médicas y médicos visitarán a todos los adultos mayores en sus hogares de forma mensual o bimestral para realizar exámenes necesarios. A mediados de 2025, junto a los bancos del Bienestar, se instalarán farmacias del Bienestar, donde los adultos mayores podrán recoger sus medicamentos.

Además, Sheinbaum anunció que, paralelamente a la construcción de un millón de nuevas viviendas, seotorgarán créditos accesibles para adquirirlas, así como apoyo al sector agrícola.

“Vamos a continuar con todos los programas ya dirigidos a medianos y pequeños productores para que los campesinos de Zacatecas reciban a tiempo el programa Producción para el Bienestar, fertilizante gratuito y apoyos integrales de Cosechando Soberanía con mejores semillas, que se producirán aquí en Calera con el apoyo de todos ustedes, incluyendo semilla para frijol, créditos para maquinaria y otros,” subrayó.

Proyectos para el Campo

Durante esta visita, el titular federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, detalló los proyectos que han entrado en vigor desde que Sheinbaum asumió el poder. Berdegué informó que algunos beneficiarán a Zacatecas, como el rescate de las bodegas de frijol en Calera, ahora bajo la nueva denominación de Productora de Semillas del Bienestar (Prosebien).

También anunció el programa “Cosechando Soberanía,” que tiene como objetivo acercar los servicios necesarios a los productores, incluyendo asesoría, asistencia técnica y apoyo para la comercialización mediante precios de garantía favorables y pagos rápidos.