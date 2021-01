No se registra aumento en precios de gasolina, tabaco y refrescos

ZACATECAS.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los únicos productos que aumentarán 3.3% a partir de este 1 de enero serán el tabaco, los refrescos y los combustibles automotrices, como la gasolina Magna, Premium y el diésel; en gasolineras y tiendas no se han registrado tales aumentos.

Ciudadanos de la capital, expusieron no interesarles los aumentos en los precios del tabaco y de los refrescos; sin embargo, sí se mostraron preocupados por el aumento de los combustibles, pues son una necesidad para la movilidad de toda la población.

Luis Medellín Pastor, ciudadano capitalino, expuso que:

“se me hace bien que les aumenten el precio del tabaco a los fumadores, o en los refrescos para evitar obesidad, pero en los combustibles no deberían de subir , creo que el presidente había dicho que no iba subir la gasolina, que se cumpla”.

Pedro Pérez Ramos, ciudadano capitalino dijo que

“se me hace mal que aumenten los precios de la gasolina, no me importa en los cigarros porque no fumo, pero si diario uso mi coche para el trabajo, espero que no aumente más y más después”.