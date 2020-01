No se aplicará el operativo mochila en Zacatecas

A pesar de que se han encontrado navajas a estudiantes de nivel básico, la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) no realizará el Operativo Mochila, informó su titular Gema Mercado Sánchez.

La funcionaria comentó que hay 13 alumnos de educación básica con niveles de violencia notoria en todo el estado, quienes son atendidos por personal especializado en psicología educativa para reintegrarlos a un ambiente libre de violencia.

Para ello, de manera externa se contratan psicólogos o se brindan atenciones por personal del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que estimulan al menor intelectualmente y lo concientizan sobre el respeto a los derechos humanos.

En cuanto a la Operación Mochila, Mercado Sánchez aseguró que en base a resolutivos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) no se revisan las mochilas de los alumnos para no “descalificar, ni estigmatizar a los menores”. No obstante, se tiene un protocolo que regula la entrada y salida de las visitas a los centros de educación básica.

Sin embargo, en algunas escuelas las autoridades educativas solicitan permiso para realizar la operación mochila en conjunto con la Asociación de Padres de Familia, principalmente en polígonos catalogados como focos rojos.

Operación Familia

Mercado Sánchez lamentó lo acontecido en Torreón, Coahuila, donde un alumno de sexto grado de primaria le disparó a su maestra. Ante este hecho, la Seduzac intensificará la ”Operación Familia”.

La funcionaria optó por la prevención ante el inicio de una posible psicosis donde alumnos repliquen esta conducta en sus aulas.

“Es un hecho lamentable, trágico. Debemos de reflexionar, la violencia no es un tema de niños, es de la sociedad, por eso intensificaremos el programa Operación Familia”, dijo la funcionaria.

La secretaria de Educación explicó que dicho operativo abarca acciones como propiciar el dialogo familiar, elaborar acciones a favor de la salud social de la escuela, así como, promover el aprendizaje continuo de material especializado en el ámbito familiar y educativo.

De igual manera se fortalecerá el Programa Convivencia Escolar, para la profesionalización de los educadores en la formación de la salud emocional de los alumnos.