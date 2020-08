No nos hemos bajado de la contienda

ZACATECAS.- Claudia Anaya, Roberto Luévano y Carlos Peña rechazaron tajantemente estar fuera de la contienda para gobernador de Zacatecas y coincidieron en que las declaraciones de Fito Bonilla, en las que se asumía candidato de PRI, fueron malinterpretadas y enturbian el proceso de selección de candidato.

Roberto Luévano señaló que existe un acuerdo para construir una candidatura de unidad y que su propuesta es realizar una consulta a la base que fortalezca a quien resulte electo.

Carlos Peña aseguró que no está obsesionado con la candidatura y que mantener la unidad en el PRI es clave para lograr ser competitivos en el proceso electoral.

Ni me he bajado, ni me he obsesionado con ser, estoy en el entendido que es un proceso que decidimos vivir, que hemos tenido una mesa de dialogo, cada uno con estrategias distintas, pero partiendo del dialogo que lo que necesitamos es salir unidos para poder ser competitivos”, dijo.

Claudia Anaya adelantó que no es necesario llegar hasta diciembre para definir al candidato, pues conlleva un desgaste natural para todos los aspirantes, por lo que un careo directo entre dos de los candidatos representaría la mejor fórmula de elección.

Roberto Lúevano aseguró que madruguetes o intentos de dirigir a la opinión pública rompen con lo pactado por los aspirantes, sin embargo confió en que el trabajo político evite roces y división.

La idea fue secundada por Carlos Peña, quien estableció que están en un error lo que consideran que él o los otros dos aspirantes ya se hicieron a un lado o tomaron la decisión de no contender.

Partimos de una interpretación que se dio a la declaración de uno de los aspirantes, esa interpretación se pudo asumir que ya era o se pudo interpretar como que los demás nos habíamos bajado, malo sería que cualquiera de los cuatro digamos que no queremos o que no tenemos las condiciones o que no vamos a ser los posibles candidatos” Peña

Cuestionados sobre un posible dedazo del gobernador Alejandro Tello y su posible favoritismo por Adolfo Bonilla, los tres aspirantes dijeron creer en la imparcialidad del mandatario, quien aseguran participará en el proyecto hasta que los tiempos oficiales lo establezcan.

No lo hemos visto, cuando inicie el proceso electoral se tomará el tiempo para ir al partido, no como gobernador sino como militante”, agregó Claudia Anaya.

Sobre la reaparición del exgobernador Miguel Alonso en eventos del PRI estatal, los aspirantes aseguraron que es normal y que no afectará nada el proceso, pues la mística del PRI no es la del conflicto y la división.

Yo no veo que Miguel Alonso esté haciendo ruido, porque además no se ha reunido con todos a lo mejor se ha reunido con Carlos o con gente más cercana a su equipo, yo no le veo conflicto porque la propia mística del partido no es conflictiva, no es un partido en el que haya problemas y conflictos, a lo mejor hay diferencia de método y de forma, pero no nos peleamos”, dijo Claudia Anaya.

Finalmente los aspirantes dijeron que respaldarán al que resulte candidato del PRI y descartaron por completo una posible migración a Morena.

Si por supuesto, la idea es que Morena no llegue a gobernar Zacatecas”, aseguró Roberto Luévano.

No comparto la forma en la que este país se está gobernando, no comparto las políticas públicas, no comparto la visión económica, la visión en el sector agropecuario, la visión en el tema de turismo, no coincido en la forma en la que se está implementando este sexenio y no me gustaría que eso le pasara a Zacatecas”, estableció Carlos Peña.

Yo he sido una de las senadoras más críticas del gobierno de Andrés Manuel en el Senado de la República y lo he expresado en cada temática que se ha abordado por qué no vamos en el camino adecuado, entonces no podríamos estar en aquel lugar porque efectivamente no lo están haciendo bien”, finalizó Claudia Anaya.