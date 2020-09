No me doblarán: Ulises Mejía Haro

ZACATECAS.- El alcalde Ulises Mejía Haro aseguró que una dinastía arcaica zacatecana es la responsable de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) lo culpara de ejercer violencia política por razón de género contra la síndico Ruth Calderón Babún.

Reconoció que enfrenta una embestida, a la que consideró como política, injusta e ilegal.

Se me acusa de cometer violencia política de género, cuando en mi ética profesional, personal, familiar y en la práctica política de mi administración, se ha demostrado con hechos todo lo contrario”.

Consideró que esta decisión es opaca y lo atribuye a que no ha cedido ni cederá a chantajes, provocaciones ni manipulaciones políticas.

El primer edil refirió que aunque la dinastía arcaica está acostumbrada a construir destruyendo, “no me doblaré ante presiones políticas de una familia enquistada en el poder por décadas, que creen que solo ellos pueden formar parte de la vida política de Zacatecas”.

Recalcó que su administración no es corrupta, pues ha sepultado los moches y diezmos.

Agregó que la ciudadanía le dio la confianza de encabezar y emprender, y a la dinastía le molesta porque llegó a hacer las cosas bien.

Venimos a administrar con justicia, a colaborar sin descanso alguno. Venimos a pagar con trabajo el compromiso que se hizo con los zacatecanos. Me quieren eliminar del panorama político a mí y a los regidores que proponen y apoyan esta visión plural del gobierno municipal. Me quieren bloquear -como están acostumbrados a hacerlo con todo el que les estorbe- para no poder seguir sirviendo a Zacatecas”, refirió.