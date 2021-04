Miriam García quiere demostrar que sí se puede ayudar a la gente

ZACATECAS.- Miriam García Zamora, candidata a gobernadora por Fuerza por México, trabajará por la inclusión real de todos los sectores a las diferentes áreas de desarrollo.

La aspirante es originaria de Río Grande, tiene 40 años, y estudios de Ingeniería Civil, con especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y es propietaria de un establecimiento donde estampa textiles y otros artículos.

Además practica deporte adaptado.

Cambio de vida

En 2008, dijo, la vida la cambió totalmente, “en un accidente automovilístico no solo perdí la movilidad, tuve múltiples fracturas, hemorragia interna, pulmones colapsados, me revivieron 4 veces, pero lo más duro no fue enterrar mis piernas, porque también enterré en ese accidente a mi hermana, que era mi compañera de vida y de deporte, y a mi mamá, en ese momento fue lo más duro para mí asimilar que las había perdido a ellas”.

Desde hace 12 años, comenta, usa una silla de ruedas y sigue practicando deporte adaptado.

Ha ganado dos campeonatos nacionales en lanzamiento de bala y jabalina, aunque su amor es al basquetbol, en donde ha sido convocada a la selección nacional, aunque reconoció que de momento no ha tenido eventos internacionales.

Vida política

Miriam García explicó que en su vida nunca había estado en partidos políticos hasta este proceso electoral que la invitaron en Fuerza por México.

“Me plantearon su proyecto, lo estudié, vi que coincidimos en muchas cosas y me di la oportunidad de entrar a la política”, comentó.

Por lo que al ofrecerle la candidatura a la gubernatura de Zacatecas accedió, no para imponer sus ideas, sino para escuchar las problemáticas de todos los sectores y trabajar de acuerdo con las necesidades de todos.

“Que las personas digan qué es lo que quieren, soy como una vitrina para ser sus oídos y portavoz de las problemáticas que se tienen en todos los sectores”.

Refirió que su campaña política se hará en redes sociales debido a la pandemia, pero también harán trabajo de campo, escuchando a las personas, a las que visitarán en todo el territorio estatal, sin grandes mítines para cuidar su salud.

Compromisos políticos

Uno de sus principales compromisos políticos, expuso Miriam García, “es la inclusión, pero real y verdadera, que se dé para todos los sectores de la población”.

Ejemplificó con las personas con discapacidad, “no considero que sea una inclusión cuando les das un apoyo nada más, todo el asistencialismo no coincido con eso. Queremos que seamos visibles”.

Añadió que no únicamente con las personas con discapacidad, sino con las madres solteras, con los campesinos y muchos otros sectores y grupos que siempre han quedado relegados en las políticas públicas.

El tema de seguridad pública, refirió:

“es algo muy doloroso, es algo que se tiene que tomar en cuenta, pero yo considero que es más fácil la prevención a ir a acabar con algo, si inculcas en las familias la educación, el deporte, los valores, no va ser necesario que te vayas a tener que acabar con el narcotráfico”.

Economía

En temas económicos, dijo, se requieren proyectos productivos para que en Zacatecas los jóvenes no se vayan a buscar mejores oportunidades a otros estados, también para que no haya fuga de científicos.

“Los proyectos productivos son indispensables para los jóvenes, hay muchos entusiastas con ideas nuevas, si se les apoya puede crecer mucho la economía”, opinó.

Impulso al campo

El campo, consideró, es una de las áreas más importantes del estado, incluso resaltó que si le va bien a este sector, otros áreas se ven beneficiadas, por lo que se pronunció en apoyar a los agricultores.

“En Zacatecas son cosechas de temporal, tienes que acoplarte a eso, los productores piden que se valore el trabajo y se pague lo justo, pero también se le puede apoyar para sus seguros e insumos, que sean bajos intereses y que sus ingresos comparados con sus egresos hagan una diferencia, porque siempre salen a raya”, lamentó.

Educación y ciencia

Para el ámbito educativo, Miriam García explicó que se tiene que crear planes de enseñanza que se adapten a las circunstancias de la entidad, no es lo mismo en la sierra que en la ciudad, y añadió que en materia de ciencia deben existir más apoyos.

Deportes

Mientras que en el ámbito deportivo, reconoció, faltan instalaciones, espacios y becas para todos aquellos zacatecanos sobresalientes que necesitan estímulos para llegar a las competencias nacionales e internacionales, en su caso, comentó, al solicitar apoyos, le decían que primero tenía que llegar a la selección, “cuando es al revés”.

La Pecera

La candidata a gobernadora respondió a 3 cuestionamientos diferentes a sus propuestas o ideas políticas, en un ejercicio periodístico denominado La Pecera.

A Fuerza por México se le identifica como un partido con intereses de Ricardo Monreal ¿Es un partido de los Monreal?

La invitación me la hizo Fuerza por México, yo no sé si los Monreal tengan una afinidad al proyecto, a sus principios. El partido tiene sus fundadores, sus presidentes, ahí no están los Monreal.

Mis propuestas son independientes totalmente.

Los partidos de nueva creación buscan mantener registros para vivir del erario ¿este es el caso de Fuerza por México?

Hasta que estás dentro de un movimiento u organización te das cuenta de cómo están las cosas, se hacen criticas sin saber, hasta que estás dentro te das cuenta que hasta te va faltar dinero.

Habrá de todo, en el partido donde estoy da apertura a ideas nuevas, gente nueva, ideas frescas, en cuestiones monetarias nos vamos a ver limitados.

¿Ha sufrido discriminación por parte de actores o personajes políticos?

No he recibido comentarios discriminatorios. Cuando empecé con mi lesión por el accidente, busqué mucho a los políticos para que me ayudaran con mi rehabilitación, porque he tenido muchas cirugías y quería rehabilitarme en Cuba, donde la medicina es de primer nivel.