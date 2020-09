Minimiza Cordero Lerma razones de huelga en el Cecytez

Las razones por las que estalló la huelga en el Cecytez son absurdas y sin trascendencia, aseguró Leonel Cordero Lerma, director general.

Lo anterior, luego de que el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia, anunciaran el estallamiento en los 52 planteles.

En las instituciones se colocó la bandera rojinegra ya que se tiene un adeudo “histórico del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 220 millones de pesos”.

El director general informó que llegó a un convenio con el SAT sobre ese tema; sin embargo, no afecta en nada a los trabajadores.

“Lo que tenemos de este ejercicio fiscal se cubrió hasta marzo y ya fuimos acumulando los siguientes meses 17 millones de pesos”, aseveró Cordero Lerma.

Otro de los temas que comentó el director sobre lo que respecta al IMSS y a Infonavit, es que se llegó a arreglos para no afectar a los trabajadores.

“En estos tres casos, el gobernador indicó que se dieran alternativas y mejores condiciones para cumplir los compromisos con estas instituciones; está en trámite un convenio con el IMSS para poder establecer pagos mensuales en caso de que haya algún retraso en los compromisos”.

Aseguró que en el estado de Zacatecas siempre se ha privilegiado el pago y derechos de todo el magisterio del Cecytez.

Supuestas violaciones al CCT

Sobre las violaciones a algunas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); comentó que no es que no quieran apoyarlos, sino que, no está en sus manos.

Esto incluye la promoción docente y la basificación, así como el pago del retroactivo que venció en último día de agosto.

Detalló que el CCT no se ha actualizado en los tiempos que corresponde, que es cada dos años.

Se pide que se modifiquen cuatro cláusulas; sin embargo, es imposible que proceda su modificación porque no están en tiempo.

“Podría ser revisado, pero hasta el mes de julio de 2021; sin embargo, mostramos disposición de darle una solución temporal”, dijo.

Sobre el resto de las violaciones mencionó que no son trascendentes, no afectan el desempeño, trabajo ni derechos de los trabajadores, pero están dispuestas a trabajarlas.

Tal fue el caso de la dotación de uniformes deportivos para un evento que se tiene de manera anual en mayo, pues al no realizarse consideró “absurda la petición”.

Sobre el aumento salarial, mencionó que no se tuvo apoyo por parte de Gobierno Federal por lo que, no es algo que esté en sus manos.

“Aún no existe el documento que se firma entre las autoridades estatales y federales de ejecución de la política salarial, no lo ha autorizado”.

Por lo que gobierno estatal no puede pagar la parte estatal sin que haya de por medio el anexo firmado por las autoridades.

“Aun así, se ofreció la posibilidad de pagar la parte estatal al personal de base el 30 de septiembre y la posibilidad de prestar la parte federal el 15 de octubre”, una vez que se tengan los anexos validados.

Mencionó que se informó previamente para evitar que la huelga estallara, sin embargo, el sindicato no lo tomó en cuenta.

Ante esta huelga, alrededor de 4 mil estudiantes no recibirían los cursos propedéuticos para el nuevo ciclo escolar, puesto que los cursos de regularización ya habían terminado.