Milpillas no es una prioridad para la Conagua

ZACATECAS.- El tema de la Presa Milpillas no es la prioridad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Delegación Zacatecas, pues el Estado debe resolver primero la propiedad de los terrenos, informó el nuevo delegado, Víctor Manuel Reyes.

En lo que sí se enfocará, dijo, es en garantizar el agua potable en las zonas marginadas.

“Milpillas no es por lo que vengo aquí, eso sí que quede claro, no vengo por Milpillas, vengo por el derecho al agua que tenemos toda la población, es por eso que la Conagua existe. Hay proyectos que son importantes y quitarlos y hacerlos menos no es lo adecuado”, aseguró.