Miguel Varela y Grupo Modelo buscan solucionar irregularidades en la venta de alcohol

ZACATECAS.- El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, destacó que recientemente sostuvo una reunión con empresarios del grupo Modelo para analizar algunos negocios dedicados a la venta de alcohol que “operan en la capital sin licencia para hacerlo”, pues tal situación se suma a diversas irregularidades cometidas por la pasada administración.

Varela Pinedo indicó que los empresarios cerveceros le explicaron que “a ellos les corresponden 16 establecimientos, los cuales aseguraron vigilarían para que no estuvieran ubicados en las colindancias de escuelas y templos de culto religioso”.

El alcalde señaló que todos los demás establecimientos:

“de no estar impedidos, les permitiremos trabajar, aunque algunos de ellos ya habían pagado sus contribuciones, es decir, habían realizado sus pagos al Ayuntamiento, pero esos pagos nunca se reflejaron en las cuentas municipales de la pasada administración”.

Indicó que a pesar de esas irregularidades no detectadas por la administración anterior, “nosotros no vamos a perjudicar a los propietarios por los pagos que ya realizaron”.

El alcalde destacó que “ocurrió lo mismo con una empresa Oxxo, que alegó no haber pagado lo relativo a sus anuncios, pero nos demostraron que finalmente sí lo hicieron. Hasta el momento no he dado ningún tipo de firma para ningún establecimiento de mi parte; todo lo contrario, hasta el 13 de septiembre pasado, la administración saliente autorizó un permiso para el funcionamiento del salón Monterrey”.