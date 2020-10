Medicamentos caducos, un riesgo ambiental y sanitario

ZACATECAS.- Mantener medicamentos caducos en las viviendas es un riesgo sanitario y ambiental debido a la cantidad de químicos y sustancias que los componen.

Estos medicamentos no deben tirarse con el resto de la basura intradomiciliaria porque son un residuo peligroso biológico-infeccioso (RPBI), por las sustancias químicas que contiene.

Martín Márquez Fraire, responsable del Departamento de Autorización Sanitaria de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), explicó que cuando estos terminan en la basura municipal, el calor y la interacción con el resto de los desechos, los transforma y generan lixiviados, es decir líquidos que absorbe el suelo y pueden llegar a los mantos freáticos.

Por lo tanto, es de suma importancia que los medicamentos caducos tengan un tratamiento adecuado, y se evite también el tirar las cajas solas, pues esto propicia que se utilicen en el mercado negro.

Fecha de caducidad

Márquez Fraire informó que la fecha de caducidad de un medicamento está determinada por estudios de laboratorio.

No obstante, esta fecha no es definitiva ya que si el medicamento no se conserva adecuadamente, este puede dañarse o caducarse antes.

El calor, la humedad, el frío, la luz solar intensa, afecta a los medicamentos entonces los transforma y los puede volver caducos o peligrosos para la salud”, indicó.

Enfatizó que está comprobado científicamente que tomar un medicamento vencido puede desencadenar la aparición de reacciones adversas que van desde molestias leves hasta la muerte.

Tratamiento

Con el propósito de recolectar todos aquellos medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan, la industria farmacéutica creó el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (Singrem).

Actualmente, este programa tiene presencia en 26 estados del país, entre ellos Zacatecas, beneficiando así a 70 millones de personas.

El especialista manifestó que este programa opera desde el 2010 en cinco municipios que son los de mayor densidad poblacional, Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Calera.

Márquez Fraire, detalló que estos municipios tienen 140 puntos de recolección ubicados principalmente en farmacias y algunas clínicas, en donde la población puede depositar sus cajas y medicamentos caducos.

Al inicio se recolectaba muy poca cantidad, menos de una tonelada por mes, pero en la actualidad ya se ve un aumento significativo en la recolección, y tendremos que seguir reforzando las medidas de fomento”, dijo.

Desconocimiento

En este sentido, Rocío, clienta de una farmacia, declaró que desconoce cuál es la disposición correcta de los medicamentos caducos.

No sabía que existían, pero sí intuía que no deben tirarse en la basura”, dijo.

Isabel dijo que sabía que existen puntos de recolección en los hospitales, pero no ha hecho uso de estos.