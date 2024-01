Más de 95 mil asistencias, el resultado de operativos Héroes Paisanos y Carreteras Seguras

VILLANUEVA.- Del 1 de noviembre del 2023 al 15 de enero de 2024, producto de la coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los institutos estatal y nacional de Migración, así como las fiscalías del estado y la República, se brindaron 95 mil 755 asistencias de acompañamiento a transportistas y familias, auxilio por fallas vehiculares y orientación, en las carreteras zacatecanas.

Desde la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) de la comunidad Malpaso, en Villanueva, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó el informe de resultados de los operativos Héroes Paisanos y Carreteras Seguras 2023, que este periodo presentó un incremento superior a 55 por ciento respecto al año anterior. En promedio, por día, en los 17 módulos de atención instalados en 14 municipios del estado, se brindaron 1 mil 955 asistencias.

Como nunca, dijo el mandatario, estamos recuperando visitantes; diariamente Zacatecas fue objeto de visita y reconocimiento y, todos los días, para nosotros es una responsabilidad brindarle seguridad no solo al visitante, a las familias, a los nuestros que están aquí, y fue un buen cierre.

“Por eso quiero externar mi felicitación a las corporaciones y a los sectores sociales, y pedirles que nos ayuden, porque cuando no hay denuncia la autoridad no puede hacer nada. La conciencia y la responsabilidad pública es muy importante, sigamos adelante, no bajemos guardia, vamos bien, como pueden ver es todo un proceso”, dijo.