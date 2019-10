Más de 100 mil requieren alimentación digna

ZACATECAS.- En el estado hay 23 mil 500 personas que reciben despensas del Banco de Alimentos de Zacatecas; sin embargo, existen casi 100 mil personas con necesidad de este apoyo para una alimentación digna, aseguró el titular de la organización Luis Antonio Martínez.

Informó que el Banco de Alimentos no recorre todos los municipios, por lo que son miles las familias a las que no pueden llegar, pero lamentablemente no está en sus manos ya que no tienen presupuesto ni federal ni estatal.

Advertisements

Calera de Víctor Rosales y Zacatecas, son los municipios donde se concentra más la ayuda, así como en Ojocaliente, Concepción del Oro, Guadalupe y Pinos, por mencionar algunos.

Advertisements

Recordó que anteriormente tenían tres programas de Sedesol, con lo que mantenían de buena manera el apoyo; sin embargo, desde que se los quitaron han tenido muchas dificultades para salir adelante.

“Son aproximadamente 35 mil personas a las que ya no pudimos brindarles el apoyo, la gente dice que la pobreza se está acabando pero, más bien la pobreza está acabando con la gente”, dijo Luis Antonio Martínez.

Informó que como no reciben presupuesto de gobierno, se coordina con los municipios interesados, firman convenios y es de la manera en que pueden llegar a las comunidades con las despensas.

“Los alcaldes interesados se acercan, regularmente es para la gasolina que ocupamos el dinero, nosotros solos no podemos”, dijo el titular del Banco de Alimentos.

Aseguró que si siguen adelante con la labor altruista es gracias al sector privado, ya que les donan alimentos.

Luis Antonio Martínez, informó que de momento han carecido de mucho frijol, resaltó que es básico para las despensas y en ocasiones ellos mismos deben comprarlo.

“Los productores nos dan conforme salen las cosechas que ellos tienen, a veces se retrasan y nos avisan, para que nos preparemos”, mencionó.

Además, aseguró que lo que no falta son frutas y verduras como pepino, zanahoria y coliflor.