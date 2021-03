Lo dan de alta por Covid-19; tiene atrofiados los pulmones

ZACATECAS.- A los tres días de ser diagnosticado con Covid-19, Juan Carlos Arteaga Gaytán, tuvo que ser hospitalizado debido a que se le atrofió el pulmón; aunque hoy ya no tiene el virus, tiene que usar oxígeno otras tres semanas.

Su historia empezó los primeros días de marzo de este año, cuando sintió temperatura, dolor de cabeza, cuerpo cortado y falta de ganas para realizar actividades.

Al llamar a un médico creyendo que solo era gripe, este le indicó que eran síntomas de Covid-19.

Se aisló en un cuarto, para no tener contacto con dos hijos y su esposa, que son con quienes vive, y se le aplicó un suero para que pudiera recuperarse en casa.

Sin embargo, su salud se deterioró pronto y le comenzó a faltar el aire y a fallar la respiración; el doctor ordenó fuera llevado a un hospital, esto fue al tercer día de los primeros síntomas.

Al IMSS, dijo, llegó con una prueba que se hizo de manera particular que indicaba era positivo a Covid-19, ahí le hicieron otra que lo corroboró.

Comorbilidades

Juan Carlos dijo que tiene diabetes, por lo que los médicos que lo atendieron en todo momento estuvieron vigilantes de los medicamentos suministrados.

Es decir, vigilaban que “cuando se atacaba una cosa no subiera mucho el azúcar y entorpeciera la recuperación”.

Su salud empeoró

Fue al quinto día de los primeros síntomas “cuando me empecé a sentir muy mal, me faltaba aire, el oxígeno, el cuerpo cortado, sin ganas de levantar ni un dedo, muy cansado, muy fatigado, a uno no le da hambre, empieza a bajar de peso y se empiezan a atrofiar los músculos”, relató.

Empieza la recuperación

La recuperación, explicó, “fue como al octavo día, empezaron los resultados, bajó la temperatura, y el cuerpo ya no se sintió tan cortado”.

Durante este proceso, comentó, estuvo conectado a oxígeno, primero de alto flujo hasta llegar a baja presión.

Una vez que se sintió recuperado, le hicieron una prueba rápida en la que se confirmó que ya no tenía Covid-19, por lo que lo dejaron salir del hospital el 17 de marzo.

Los estragos

Actualmente se encuentra estable en su hogar, pero deberá usar oxígeno por tres semanas más.