Llevan programa IBEM al Cobaez

ZACATECAS.- El programa Intervención Breve basada en Entrevista Motivacional (IBEM) se extendió a alumnos de preparatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez).

Lo anterior, gracias al acuerdo logrado entre Elena Cárdenas Vargas, representante de la Fundación AB InBev en Zacatecas, y la directora general de Cobaez, Judit Guerrero López.

La voluntad y el interés mostrado por Guerrero López en este programa que forma parte del proyecto Zacatecas Ciudad Modelo, dirigido originalmente a jóvenes de secundaria, fue el detonante para ampliar las actividades a los seis planteles del Cobaez, ubicados en Zacatecas, Guadalupe, Trancoso y Morelos.

El objetivo de IBEM es evitar el consumo de alcohol en menores, y reducirlo entre quienes ya lo hacen.

A partir de encuentros con expertos en psicología y trabajo social, este tipo de intervención, comprobada científicamente en otras partes del mundo, mueve a los jóvenes a conductas más sanas y responsables en el consumo de alcohol.

La pandemia por Covid-19 provocó que el arranque del programa no se diera en marzo del año pasado; no obstante, esto no impidió que el 17 de septiembre de 2020 iniciara.

La representante de la Fundación Ab InBev informó que una vez que se procese la información tendrán los resultados pertinentes, pues apenas el miércoles y jueves de la semana pasada concluyeron los trabajos del programa.