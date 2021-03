Llama el obispo a ser solidarios

ZACATECAS.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, llamó a ser solidarios ante las problemáticas que se viven a un año del inicio de la pandemia.

Recordó que el viernes 27 de marzo del 2020, “el Papa Francisco en aquella soledad de la Plaza de San Pedro, medio lluviosa, lanzó ese grito; nos necesitamos y desde momento comenzamos a caer en la cuenta que esto no se supera si no hay brazos extendidos, si no hay brazos que se entrecruzan con otros brazos, si no hay solidaridad”.

Noriega Barceló explicó que en la memoria de los seres queridos que han fallecido, se puede ver que hay solidaridad y que todos nos necesitamos.

Por lo que hizo también un llamado para seguir mirando a Jesús, a Cristo Crucificado y a la Cruz, como símbolos religiosos que siempre han estado presentes para los fieles.

Honran a fallecidos por Covid-19

El obispo dijo que la eucaristía fue dedicada a los muertos del último año por la pandemia, principalmente; pero también por otras causas, por lo que en punto de las 12:00 del mediodía las campanas de la Catedral y de otros templos, repicaron de manera constante.

“El repique es un poco más largo en esta ocasión, es en honor, es en homenaje a todas las personas que han sido llamadas a la eternidad durante este último año; personas que murieron a causa de Covid-19, o por otras causas: naturales, vejez, accidentes, mucha gente que ha fallecido también por la violencia”.

El representante de la Iglesia Católica en Zacatecas recordó que muchas personas no pudieron tener una despedida como hubieran querido.

Sigifredo Noriega Barceló reflexionó que el último año “ha sido tremendamente cuestionante, desconcertante, doloroso, difícil, cada familia puede contar su historia o sus historias”.