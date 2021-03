“Le dimos a Ilse Guerrero medio millón de pesos para su carrera”: Incufidez

ZACATECAS.- La deportista Ilse Guerrero ha recibido alrededor de 497 mil pesos en apoyos para su carrera deportiva desde el 2017 al 2020; de acuerdo con información del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez).

Adolfo Márquez Vera, director del Incufidez, explicó que se hizo una solicitud por parte del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI), por el monto total de los apoyos que la deportista zacatecana ha recibido por parte del instituto.

El funcionario reconoció que en el 2020 se generó una escasez de recurso para los deportistas, ya que fue redireccionado para tratar los temas de salud por la pandemia del Covid-19.

Esta situación fue comunicada a los deportistas; sin embargo, cuando nuevamente se tuvo liquidez se habló a los beneficiarios, entre ellos Ilse Guerrero quien no acudió por su beca.

“Se ha ido subsanando los hoyos, cuando se notificó a la deportista ya no vino, en la Comisión Mixta acordamos que el recurso se destinara a otros deportistas. Si no vienen no podemos hacer nada”, aseguró.