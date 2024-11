Lamenta Seduvot trabas para Platabús: Reprochan que hay “posible trasfondo político” en retraso de permiso

Luz Eugenia Pérez Haro denunció un posible trasfondo político en el retraso del permiso, ya que no hay fundamento normativo para detener el proceso.

ZACATECAS.- El oficio para solicitar la renovación del permiso para la obra de la Terminal I del Platabús en Zacatecas fue ingresado al ayuntamiento el 28 de octubre, informó Luz Eugenia Pérez Haro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), quien denunció un posible trasfondo político en el retraso del permiso, ya que no hay fundamento normativo para detener el proceso.

La funcionaria explicó que al tratarse sólo de una renovación, no se requiere de una mesa de trabajo como lo solicitó el alcalde capitalino, Miguel Ángel Varela Pinedo. Detalló que, aunque el ayuntamiento no ha expedido la renovación del permiso, esto no retrasa la obra, ya que la licitación ya fue realizada.

Pérez Haro indicó que las obras se retomarán entre diciembre y enero del próximo año, y que el Municipio tiene hasta el 28 de noviembre para otorgar la renovación. En esta etapa, se invertirán 90 millones de pesos para la terminación de la terminal en Zacatecas. La licitación fue adjudicada a la empresa Rumbo Constructora S.A. de C.V.

La secretaria recordó que el expediente fue presentado inicialmente el 18 de septiembre, pero fue rechazado por falta de funcionarios disponibles para recibirlo. Posteriormente, el 28 de octubre se ingresó nuevamente el oficio y se obtuvo el acuse de recibido.

“Sólo se trata de una renovación, no de una nueva licencia, y el proyecto ya estaba autorizado desde la pasada administración con algunas reestructuraciones menores”, reiteró.

Pérez Haro destacó que la renovación de la licencia de construcción es un trámite regular. “El proyecto está apegado al Código Urbano y a la Ley de Obra Pública, y las obras avanzan en tiempo y forma”, señaló.

Añadió que, si no se obtiene respuesta para el 28 de noviembre, la administración estatal analizará la ruta legal a seguir.

Lamentó que el proyecto enfrente un “estira y afloja”, cuando su objetivo es mejorar la movilidad y el bienestar de los zacatecanos.

Recordó que el propio alcalde ha señalado públicamente que no retrasará las obras por tratarse de un proyecto importante, por lo que reiteró que parece ser un tema político y mediático. A pesar de los retrasos, destacó que las obras avanzan rápidamente y están listas para iniciar en diciembre o enero de 2025.

En contraste, mencionó que en el Municipio de Guadalupe, el permiso ya fue renovado, aunque el proyecto en esa localidad no está programado para reiniciar en diciembre.

Segundo Piso tampoco cuenta con permiso municipal

Por otro lado, Pérez Haro aceptó que el proyecto del Viaducto Elevado, otra obra emblemática, tampoco cuenta con los permisos municipales. Sin embargo, aseguró que esta situación no preocupa al gobierno estatal, ya que el proceso aún no ha iniciado, por lo que no habría retraso en la obra.

Finalmente, pidió al alcalde capitalino que se dé apertura para que el ayuntamiento otorgue los permisos correspondientes y no retrase las obras, que, declaró, son para beneficio de los ciudadanos.