La venta de plata ya no es un buen negocio para los comerciantes zacatecanos

Las ventas de los comerciantes de plata van a la baja y aunque el verano solía ser la mejor temporada para ellos, la caída en sus ingresos alcanza el 70 por ciento.

Mauricio, propietario de un establecimiento, reconoció que son dos temporadas vacacionales perdidas: Semana Santa y verano.

Los vendedores ubicados en el primer cuadro de la ciudad, reconocieron que la difícil situación económica los ha llevado a despedir personal.

“Muchos ya cerraron, no conviene ni pagar una renta porque no sale pagar renta, los servicios y además un empleado, no está fácil”, lamentó.

Aseguró que aunque pareciera tempo desperdiciado, porque es poca la gente que compra, prefiere mantener su negocio abierto y esperar que “caiga” algo, a estar en su casa sin esas pocas ventas.

Y aunque mantiene el negocio abierto todos los días, reconoció que son los sábados y domingos cuando hay mayor flujo de posibles clientes.

Consideró que el día en que más ventas tuvo fue un fin de semana, con seis consumidores; situación poco vista en años anteriores.

Aunque el gobierno municipal les condonó la renta del local, una vez que abrieron se complicó la situación para compañeros que también venden joyería.

Imagen realizó un recorrido en varios establecimientos del giro, en los que la situación fue la misma “abrimos porque es peor que no atender a dos personas” y “no se vende mucho”, “las ventas han sido peor de lo que imaginábamos” fueron las respuestas de empleados y propietarios.