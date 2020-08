La venta de plata ya no es un buen negocio para los comerciantes zacatecanos

ZACATECAS.- Las ventas de los comerciantes de plata van a la baja y aunque el verano solía ser la mejor temporada para ellos, la caída en sus ingresos alcanza el 70 por ciento.

Mauricio, propietario de un establecimiento, reconoció que son dos temporadas vacacionales perdidas: Semana Santa y verano.

Los vendedores ubicados en el primer cuadro de la ciudad, reconocieron que la difícil situación económica los ha llevado a despedir personal.

“Muchos ya cerraron, no conviene ni pagar una renta porque no sale pagar renta, los servicios y además un empleado, no está fácil”, lamentó.