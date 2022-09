‘La unión entre Estados Unidos y Zacatecas es para siempre’; Zacatecas recibe al embajador Ken Salazar

3.- Tratado comercial. Asimismo reconoció el acuerdo histórico del tratado comercial entre Estados Unidos y México. El embajador señaló que dicho tratado de comercio entre naciones tiene el objetivo de proteger el medio ambiente y avanzar en la economía de ambos países.

Además reiteró la cercanía con el gobernador David Monreal y la disposición para que las empresas de Zacatecas sean beneficiadas con inversión del país vecino.

I look forward to my meetings with state and federal security leadership to learn about the steps they are taking to make the state safer and how we can further support. https://t.co/B6p1naTHMz

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 3, 2022