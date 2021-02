La SRE sin solicitudes de repatriación de zacatecanos fallecidos en Texas

ZACATECAS.- Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ni el Consulado General de México en Dallas, Texas, han recibido solicitudes de repatriación para los cuerpos de dos zacatecanos que murieron en Estados Unidos intoxicados con monóxido de carbono.

Aunque la familia también dio a conocer que el Gobierno del Estado de Zacatecas ya se había puesto en contacto con ellos, no dieron a conocer más información.

Antonio Viesca Vázquez, titular de la SRE en Zacatecas, explicó que los familiares de los fallecidos abrieron una petición en la plataforma Go Found Me para recaudar fondos con el objetivo de repatriar los cadáveres.

En la publicación se comparte que la agencia funeraria solicita alrededor de 15 mil dólares (311 mil 250 pesos) para el traslado de los cuerpos.

En dicha solicitud se dice que la secretaría será la encargada de los trámites; sin embargo, no han recibido ninguna solicitud al respecto.

El funcionario explicó que la SRE puede apoyar a los familiares con la repatriación de los restos mediante los trámites y un apoyo económico de dos mil 500 dólares (51 mil 875 pesos) para el cuerpo y mil 500 dólares (31 mil 125 pesos) para el traslado de las cenizas.

“Mientras no haya solicitud de algún familiar y mientras no haya acercamiento al consulado o a la delegación no podemos hacer ningún trámite: ellos deben acercarse”, dijo.