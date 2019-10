La seguridad no solo es obligación del gobierno: obispo

ZACATECAS.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, hizo un llamado a los ciudadanos a no acostumbrarse a la violencia. Además, les pidió poner de su parte, pues el tema de la seguridad no solo es obligación del gobierno.

“La violencia no es nada más de nuestras autoridades que tienen un encargo especial. Sí, el Estado tiene la encomienda de la seguridad de los ciudadanos, pero no solo es del Estado, hago una invitación a las instituciones, yo me sumo como representante de la iglesia católica y a todos los ciudadanos a que reflexionemos sobre todo esto”, aseveró.