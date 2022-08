Ken Salazar, embajador de EU en México, visitará Zacatecas este sábado: David Monreal

Ken Salazar vendrá a Zacatecas ya que el gobernador David Monreal lo invitó a la entidad después de que el gobierno estadounidense incluyera el territorio estatal dentro de las entidades que no recomendaba a los ciudadanos del vecino país visitar.

Foto: Manuel Medina.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas señaló que se ha estado construyendo una agenda de trabajo con Ken Lee Salazar, embajador de Estados Unidos en México, quien llegará al estado el sábado y se va el domingo, sino hay cambios.

Lo anterior ya que fue invitado por el gobernador de Zacatecas a visitar la entidad después de que el gobierno estadounidense incluyera el territorio estatal dentro de las entidades que no recomendaba a los ciudadanos del vecino país visitar, por la problemática de inseguridad que se vive.

“Sobre todo viene también en el ánimo de informar de platicar y seguramente de expresarnos el sentir, está haciendo, según lo compartimos él y yo, una serie de visitas”.

La reunión con el embajador de Estados Unidos en México, explicó, se realizará además con los integrantes de las mesas de construcción de Paz, es decir todas las instancias de seguridad pública, donde se informará cómo se ha llevado el trabajo coordinado con la federación y el estado.

Reunión con empresarios

Derivado de la reunión con empresarios, realizada este miércoles, el gobernador también dijo que invitó a Zacatecas al representante de los banqueros y al ex gobernador del Banco de México.

En la reunión con los empresarios señaló que se manifestó la confianza al Estado para seguir invirtiendo, en este sentido resaltó la presencia de Corona, Peñoles. Peñasquito, así como otras que están explorando la posibilidad de venirse a Zacatecas, sobre todo las empresas asiáticas.

“Ellos expresaron la confianza que tienen por las condiciones geográficas, de recurso material, de disposición de suelo y por las facilidades que les fuimos a ofrecer como gobierno de este estado” dijo Monreal Ávila.

Señaló que hay una proyección de inversión en las diferentes empresas por una bolsa superior de los 2 mil millones de pesos en lo que resta del año, sin embargo señaló que en cantidades totales “traen una proyección de más de 5 mil millones entre las empresas mineras, Cesantoni, Johnson que se va a un crecimiento del 35 %más”.

Añadió que Cesantoni construirá una planta más con una inversión de mil millones de pesos, además de las empresas mineras que ya están instaladas en la entidad que también van a un crecimiento.

Subejercicios

Referente a la postura de diputados locales, específicamente de Gabriela Basurto, en la que señalaba subejercicios en diferentes secretarías de gobierno en las que no se habían ejercido los recursos destinados, el gobernador señaló que no es posible y al contrario, hay muchas instancias donde ya se ejerció el presupuesto.

“Me parece que es inadecuado todavía los términos porque no puedes hablar de un subejercicio cuando no hay un cierre de año fiscal” además añadió que no hay ninguna condición de esa naturaleza cuando hay muchas secretarías que terminaron con su programa de gasto.

“Tenemos una Secretaría del Campo que vamos a tener que fondear con una reorientación para que pueda cerrar su año porque de los 300 millones que se presupuestaron ya su proyección de gasto supera los 450, 440 millones, tenemos una Secretaría de Desarrollo Social que de los 500 millones que se le proyectaron que ya prácticamente en la proyección de gastos ya se ejercieron, tenemos una Secretaría de Obras Públicas que de los 900 millones que se presupuestaron ya están comprometidos y están en el ejercicio”.

Buen ejercicio de gasto

El mandatario estatal también comentó que gracias al buen ejercicio de gasto en la evaluación del primer semestre que hace la Secretaría de Hacienda hizo llegar a Zacatecas una participación compensatoria superior a los 600 millones de pesos, por primera vez teniendo un fondo de estabilización frente a la participación federal y un fondo de infraestructura para solventar las carreteras.

“Yo espero que al cierre de año estos fondos puedan tener una cantidad superior, entre los dos fondos, una cantidad superior a los mil millones de pesos” explicó el gobernador.

Añadió que será el primer año de los últimos tres gobiernos que no se pidió ni un solo peso ni adelanto de participaciones y se están preparando para un buen cierre de año en materia financiera, donde recordó ya se tiene control en las finanzas y revertir el problema financiero.

Seguridad

En cuanto al tema de la seguridad pública a casi un año de tomar las riendas del Estado, calificó como un balance positivo el tema, obteniendo buenos resultados en la disminución de los delitos y con mayores detenciones, comentando que de nuevo ya se llenaron las cárceles gracias a la eficiencia del trabajo realizado.

En homicidio, dijo, todos los meses a la baja en promedio en un 18 %, poniendo como ejemplo el mes de agosto del 2021 donde se registraron 178 homicidios y agosto actual que se cerrará cercano a los 90, el tema del secuestro va a cero, aunque en robo a vehículos, reconoció, es donde se ha tenido más dificultad principalmente en carreteras federales.