Jóvenes normalizan el consumo del alcohol

ZACATECAS.- Los jóvenes no buscan ayuda cuando enfrentan un problema con el excesivo consumo de alcohol, debido a que es vista como una droga inofensiva, afirmó Pedro Rodríguez de la Torre, director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en el Estado.

Rodríguez de la Torre explicó que como parte de la conmemoración del Día Mundial Sin Alcohol, es necesario reflexionar sobre la ingesta excesiva de esta sustancia, ya que la población zacatecana es consumidora explosiva.

“Uno de los principales problemas en los zacatecanos es que son consumidores explosivos; los jóvenes pueden duran de lunes a jueves sin una gota de alcohol y los fines de semana consumen en cantidades exageradas y eso los pone en riesgos complicados como accidentes automovilísticos, embarazos no deseados, entre otros”, comentó.

Aseguró que las personas que suelen beber alcohol no tienen una percepción de riesgo de esta sustancia, es decir que su consumo no es visto como un problema, por lo que los jóvenes no buscan ayuda.

Además, informó que en los CIJ de todo el estado se tienen cerca de 400 pacientes, de los cuales más del 90% ingiere alcohol frecuentemente; sin embargo, no acuden específicamente por el problema de la ingesta de bebidas embriagantes, sino por el consumo de drogas ilegales.

Rodríguez de la Torre mencionó que el alcohol y el tabaco son vistas por los profesionales como “drogas puente”, que llevan a la persona a buscar sustancias que provoquen mayor placer.

“El problema es que el joven busca experimentar sensaciones placenteras y a la larga se genera un fenómeno llamado tolerancia, por lo que el organismo le pedirá más cantidad de alcohol con mayor frecuencia y al ya no experimentar la misma sensación que tuvo en un primer momento, buscará involucrarse en drogas de carácter ilegal, principalmente con la marihuana”, dijo.

El director mencionó que cerca del 55% de la población de los centros ronda entre los 10 y 19 años, por lo que la iniciación en el mundo de las drogas a edades tempranas es cada vez baja más, por lo que exhortó a los padres a evitar propagar el consumo de esta droga puente.