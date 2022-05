José Navarrete, de Fresnillo, conquista el imponente Monte Everest

ZACATECAS.- José Armando Navarrete, originario de Fresnillo, Zacatecas, conquistó el imponente Monte Everest.

La expedición inició hace varios días cuando Navarrete se puso esa meta, llegar a la cima del Monte Everest, la montaña catalogada más grande del mundo y peligrosa.

En su relato que publicó en redes sociales narra que lo más importante no fue llegar a la cima sino bajar con bien, sano y salvo, pues sufrió una caída de una altura de 10 metros pero por fortuna su equipo de seguridad lo salvo.

El Monte Everest es la montaña más alta del mundo, tiene una altitud de 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar.

Esta ubicada en la cordillera del Himalaya en Nepal, República Popular China.

Este es el mensaje que escribió en sus redes sociales José Armando

“El día de ayer aproximadamente 7:00 am 14 mayo. Hora Nepali. En México 13 de mayo. 2022 se logró el objetivo de escalar ese gran desafío Everest. Un sueño de mi infancia por el que siempre luché arduamente para estar en este espectacular lugar. Impresionante, maravilloso y a la vez muy peligroso. No es lo más importante llegar a la cima si no saber regresar con bien. Al regresar tuve una caída de más de 10 mts sobre la yellow Banda y donde por suerte me salvo un tornillo. Mi casco y las cuerdas de seguridad. Di varias vueltas sobre las rocas y golpe varías veces mi cabeza. Gracias a Dios estoy bien. Y disfrutando de este gran logro. Gracias a Dios. Por esta oportunidad. De disfrutar lo maravillo de este mundo. Gracias a mi familia que sin su apoyo esto sería imposible. Gracias a mis amigos. Gracias a todos. Lo que me apoyaron. Gracias Gracias. Con mucho orgullo vuelvo a portar la bandera de México. Arriba Fresnillo. Arriba Zacatecas”.