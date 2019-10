Issstezac frena basificación con amparo

ZACATECAS.- Aarón Félix Ángel, subdirector jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) explicó que se interpuso un amparo en contra del laudo condenatorio conseguido por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) para basificar a 20 trabajadores; además, se les entregaron las prestaciones económicas que no les fueron concedidas previamente.

El pasado domingo, Alejandro Rivera Nieto, líder del SITEZ informó que el dictamen condenatorio fue emitido desde el pasado 19 de agosto y en él se exige al Issstezac la basificación de estos trabajadores, a su vez tendrán que entregarles entre 40 y 50 mil pesos a cada uno por prestaciones económicas que no les fueron concedidas previamente.

Rivera Nieto calificó dicha acción como un logro para la clase trabajadora, puesto que solo faltaba acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para empezar con el proceso de requerimiento y/o embargo al Issstezac el cual, según comentó, será concedido en un lapso poco mayor a un mes.

Por su parte, el subdirector jurídico del Issstezac explicó que el amparo, presentado el pasado 11 de septiembre ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en contra del laudo condenatorio, puso pausa a este proceso y estaban a espera de la resolución.

“Hicimos valer nuestro derecho como representantes del Instituto, por lo que acudimos al Tribunal con el amparo para buscar esa posibilidad, ahorita podríamos decir que no hay nada para nadie hasta que no resuelva el órgano jurisdiccional, hasta entonces que no revoque, modifique o confirme la situación”, alegó el funcionario.

De igual forma, Félix Ángel calificó como “aventurado” el anuncio del SITEZ puesto que todo esto se encontraba en un proceso legal, por lo que él se negó a dar declaraciones sobre el contexto financiero del Instituto, ya que “atendía a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, según dijo, luego de ser cuestionado acerca de los riesgos que representa esta situación para las finanzas del Issstezac.

Finalmente, Rivera Nieto, líder del SITEZ, especificó que primero se emitiría una resolución por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual dictaría el requerimiento de pago o embargo y tomaría un aproximado de un mes o más.

Posteriormente, el SITEZ meterá un incidente de liquidación para la realización de una audiencia para cuantificar el pago de las prestaciones de convenio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con el Issstezac.