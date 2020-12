Inseguros, los comerciantes en la Central de Abastos

ZACATECAS.- Los comerciantes de la Central de Abastos se sientes rebasados por la inseguridad que azota al lugar y sus alrededores.

Los dueños de los negocios compartieron a Imagen que antes bastaba con no tener problemas con nadie, y ahora eso da certeza de que no les pasará nada.

“Yo no le debo nada a nadie, pero ya no importa si andas o no en malos pasos, ahora te puede tocar de todo, seas quien seas”, compartió Juan, quien se dedica a la venta de tacos de cabeza.