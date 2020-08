Inicia su ciclo escolar con apoyo de su mamá

Con mucho entusiasmo, Gimena de 7 años inició el ciclo escolar 2020-2021 desde casa, adaptándose a los retos de la Nueva Normalidad con su maestra y su mamá.

Gimena pasó a tercer grado de primaria, está inscrita en la Escuela Francisco Villa, donde su maestra la acompaña en este complicado proceso.

“El día de hoy tomó la clase por TV, mi niña está muy emocionada de iniciar este ciclo escolar”, comentó Janeth García, su madre.

Compartió para Imagen que previo a iniciar el ciclo escolar desde casa, la maestra les otorgó cuadernillos para que estuvieran familiarizados con los temas a ver durante estos días.

Durante el primer día de clases, la pequeña Gimena vio temas referentes al arte, documentales, entre otros.

El horario que dedicó al primer día de escuela fue de 1 a 4 de la tarde, con diferentes materias, dijo.

Aunque Gimena está dispuesta a aprender y dar su máximo esfuerzo durante este ciclo escolar, su mamá compartió que es muy necesaria la interacción con su maestra, no solo para ella, sino para todos los alumnos.

Por su parte, Janeth destacó que es importante hacerle ver a los menores la responsabilidad y el peso que tiene la educación en casa, porque esto los hace parte y lo toman con seriedad.

“Es necesario destinar un espacio solo para el estudio, que no haya distracciones y que sepa que es su lugar, donde se sientan cómodos”, recomendó.

Mamá de tiempo completo

Asímismo, mencionó que la presencia de papá o mamá con el niño, durante las clases es vital, pues deben auxiliar cuando el menor no entiende algo o cuando tenga algo que compartir.

Aunque por fortuna, Janeth realiza trabajo en casa y puede adaptar sus horarios para darle total apoyo a Gimena, reconoció que es muy pesado porque las labores son muchas.

“Mi trabajo, el trabajo en casa, apoyar sus estudios, pero también el resto de sus necesidades como niña, ser mamá de tiempo completo”, expresó.

Compartió que hay compañeros de Gimena que no tienen la misma oportunidad con sus papás, pues deben trabajar fuera de casa, algo que complica más este atípico regreso a clases.

Sin embargo, mencionó que el estudio no termina solo con las transmisiones por televisión, sino que deben retomar el estudio por la tarde para contestar el cuadernillo y repasar lo visto.

Para otros menores y padres de familia, el inicio al nuevo ciclo escolar no fue de todo bien, ya que, como todo primer día hubo cosas que no se tenían contempladas.

“Se nos confundieron los horarios entre mi niña que va a la secundaria y el niño de la primaria, teníamos lista la tele para la mayor y resulta que era el horario del niño”, narró Marcela.

Aunque reconoció que ya tenían un horario a la mano, al momento se “destanteó”.

Pero en general, mencionó que las señales de televisión fueron puntuales y se observó todo sin problemas.