Inhabilita Tribunal de Justicia Administrativa a tres funcionarios

ZACATECAS.- Durante su informe de actividades 2019, Raquel Velasco Macías, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, destacó que se discutieron y votaron 35 proyectos de sentencia de 155 asuntos administrativos.

Informó que se presentaron 549 demandas sobre distintos temas y se iniciaron los respectivos juicios, dando un total de 804 expedientes tramitados.

“Se emitieron 791 resoluciones de las cuales 523 son sentencias definitivas, se promovieron 303 juicios de amparo, de estos se han resuelto 128”, explicó.

Velasco Macías, también dio a conocer que se atendieron casos de servidores públicos sancionados por diversas faltas administrativas, y aunque estos presentaron juicios de nulidad contra la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la mayoría de los casos no procedió la nulidad.

Detalló que se analizaron cuatro faltas por cohecho, ocho por desvío de recursos, una por conflicto de intereses, una por falta no grave, una por conflicto de intereses y participación ilícita de un particular, otra por abuso de funciones, dos por peculado, en dos casos más no se señaló la falta.