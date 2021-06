Incrementó el número de visitantes en el Mercado de Abastos por cambio de semáforo

ZACATECAS.- Aumentó la afluencia de personas en el Mercado de Abastos con el cambio a color verde en el semáforo epidemiológico de Covid-19 en el estado; no se tiene un protocolo de acceso ni filtros sanitarios, además, se permite la entrada a menores de edad.

En algunos accesos al mercado se colocaron botellas de gel anti bacterial, aunque no hay personas que midan la temperatura ni que revisen que los usuarios ingresen con cubre bocas.

Este sábado, se observó una gran afluencia de clientes, muchos de ellos utilizando su cubre bocas, aunque hay vendedores que no lo utilizan.

En algunos espacios de comida, solamente se cuenta con gel anti bacterial, y se limpian mesas y sillas después de que los comensales se retiran, como lo hace Luis Gerardo, quien tiene un puesto de tacos.

“Yo utilizo un sanitizante que no tiene sabor para desinfectar las frutas y ese mismo le echo al dinero y uso mi gel antibacterial porque esto no se ha parado, aun sigue el virus y tenemos que seguir cuidándonos porque aquí parece que no hubo virus, cada sábado llega mucha gente desde temprano, muchos en familia y con niños”, dice María Sosa, vendedora de fruta.