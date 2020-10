Ilse Guerrero, una mujer que lucha por sus sueños

ZACATECAS.- Ni la pandemia de Covid-19, ni la falta de apoyo por parte de su estado, detienen los sueños de Ilse Guerrero Rodarte, preseleccionada nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021.

La zacatecana dio la marca olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019: 1 hora, 30 minutos y 54 segundos, misma que espera romper.

La marchista zacatecana de 20 kilómetros, compartió con Imagen su experiencia durante la pandemia, así como su papel de atleta de alto rendimiento; mamá soltera; maestra y soldado.

Reconoció que ninguna de las tareas que realiza es sencilla, pero todos los días despierta con el sueño más grande: llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021.

Guerrero Rodarte compartió que cuando llegó la pandemia ya estaba preparada física y mentalmente para las competencias y posteriormente estar en Tokio.

A pesar de su preparación, en un abrir y cerrar de ojos su rutina cambió.

Las canchas y unidades deportivas cerraron sus puertas, lo que generó su primer temor de dónde y cómo continuar su preparación; sin embargo, se adaptó a lo que había.

A lo primero que se enfrentó fue a cambiar los entrenamientos a horarios distintos a lo acostumbrado.

La única pista disponible para que entrenara se ubicaba en la Unidad Deportiva de Trancoso, lugar al que llega incluso cuando está oscuro para privilegiar su salud.

Venimos a una hora que no hay mucha gente para evitar el contacto, mi rutina cambió, pero nos está fortaleciendo, me deja una experiencia dura”, dijo.

Es necesario mencionar que Ilse retomó la marcha hace cuatro años, luego de seis de ausencia por motivos personales.

No he parado absolutamente nada, sigo entrenando y conforme avanza el tiempo, la evolución en mi cuerpo va muy bien, mi mente está ocupada en el objetivo”.

Dijo sentirse afortunada de tener el apoyo de sus dos hijas; el resto de su familia; su entrenador e incluso del municipio de Guadalupe.

Sin embargo, lamentó que el estado la dejó en completo abandono.

Agregó que tiene a un fisioterapeuta que le ayuda con los masajes semanales, puesto que no tener lesiones ni dolor, es vital.

Sin embargo, en lo que respecta al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), aseguró que desde enero no se comunican para nada con ella.

Consideró que no tiene el apoyo que debería para una atleta de alto rendimiento.

Esta situación no se ha reflejado en su preparación, puesto que el Incufidez no tiene conocimiento si sigue preparándose, se alimenta cómo debe de ser o, incluso si tiene manera de continuar sus entrenamientos.

Reconoció que la pandemia fue un golpe que dolió por todos lados, pero las autoridades deben tener conciencia de que los deportistas de alto rendimiento merecen apoyo.

El apoyo es fundamental, no pedimos algo que no puedan darnos y tampoco tenemos que estarles pidiendo; si quieren resultados, deben apoyarnos completamente”.

A nivel local, es la única preseleccionada para los Olímpicos y consideró que las becas no deben quitarse.

Mencionó que nadie se acerca a preguntar qué necesita, si tiene tenis, hidratación y menos le ofrecieron una pista digna para entrenar.

Ni el estado ni el titular del Incufidez, nos han dicho nada, no sé absolutamente nada, ni saben nada de mí, solo dicen que no hay dinero”, dijo.

Recordó que hace semanas el director del Instituto declaró en una entrevista que los deportistas no están entrenando, porque no hay competencias.

Esta situación, reconoció, le generó tristeza e indignación, pues ella entrena de lunes a domingo, desde las 5:30 am y dos sesiones al día.

No sé qué me da más coraje, que digan que no entrenamos o que no me den mi beca”, lamentó.