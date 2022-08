Gobierno del estado de Zacatecas no autoriza suspensión de clases presenciales

ZACATECAS.- El gobierno del Estado no dio instrucciones a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas ni de otras instituciones educativas para que se cancelaran clases presenciales por cuestiones de inseguridad después de los bloqueos en algunos tramos carreteros, pues el ciclo escolar se inició sin incidentes, puntualizó el gobernador David Monreal Ávila.

Mencionó que se deben recuperar los 2 años que se retrocedió la educación por la pandemia de Covid-19 por lo que la universidad debe asumir su responsabilidad, y dijo que le dolería que los docentes utilicen el pretexto de la seguridad para no acudir a dar clases.

Expresó que esto causa molestia entre los alumnos que hacen un gasto para viajar desde sus municipios o comunidades para llegar a los diferentes planteles de la UAZ en la capital, para encontrarse con las aulas cerradas.

“Le pregunté al rector que pasó, espero que mañana enmienden o formalicen la educación para que pongan orden, porque todos estamos haciendo un gran esfuerzo y no se vale que perjudiquen a los alumnos, ojala que no sea el pretexto para no acudir a las escuelas, todo mundo tenemos que hacer nuestro esfuerzo para el regreso a clases”, señaló.